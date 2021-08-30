Медведев: Жак Рогге многое сделал для активного участия РФ в олимпийском движении

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выразил соболезнования в связи со смертью бывшего президента Международного олимпийского комитета (МОК) Жака Рогге. Об этом сообщили в секретариате заместителя главы Совбеза РФ.

Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

При нем победил Сочи.

При нем победил Сочи. Ушел из жизни восьмой президент МОК Жак Рогге

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"Прошу передать глубокие соболезнования и слова поддержки родным и близким Жака Рогге", - говорится в сообщении Медведева.

Медведев отметил высокий авторитет Рогге в спортивном сообществе. "Благодаря его незаурядным профессиональным и личным качествам МОК успешно решал задачи, связанные с развитием олимпийского движения", - указал он.

"Господин Рогге многое сделал для поддержки активного участия России в международном олимпийском движении, плодотворного взаимодействия с нашей страной по всем направлениям деятельности МОК", - подчеркнул Медведев, напомнив, что во время его президентства Россия получила право на проведение в Сочи зимних Олимпийских зимних игр.