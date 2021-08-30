Александрова победила Эррани в первом круге US Open

ТАСC, 30 августа. Россиянка Екатерина Александрова победила итальянку Сару Эррани в матче первого круга Открытого чемпионата США по теннису (US Open) в Нью-Йорке.

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Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу 26-летней россиянки, выступающей под 32-м номером посева. Во втором круге Александрова встретится с победительницей матча между француженкой Кристиной Младенович, занимающей 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и британкой Йоханной Контой (47-е место рейтинга).

Александрова занимает 34-е место в рейтинге WTA, на ее счету один титул под эгидой организации. На турнирах Большого шлема спортсменка не проходила дальше третьего круга.

Эррани 34 года, она располагается на 112-й строчке мирового рейтинга, на ее счету девять титулов под эгидой ATP. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является финал Открытого чемпионата Франции 2012 года. В парном разряде она является обладательницей карьерного Большого шлема.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого US Open стала японка Наоми Осака, наибольшее количество побед у американок Серены Уильямс и Крис Эверт (по 6 раз), из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).