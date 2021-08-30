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Летние олимпийские виды спорта

Чернышенко: спортивный мир в лице Рогге потерял уникального управленца

Вице-премьер РФ отметил, что бывший глава Международного олимпийского комитета был человеком с большой буквы
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Бывший президент Международного олимпийского комитета (МОК) Жак Рогге был уникальным управленцем и человеком с большой буквы. Такое мнение ТАСС высказал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

Рогге скончался в воскресенье на 80-м году жизни. Бельгиец возглавлял МОК с 2001 по 2013 год, при нем Сочи в 2007 году был избран столицей зимних Олимпийских игр 2014 года. В 2005-2007 годах Чернышенко был гендиректором заявочного комитета Игр, после избрания города олимпийской столицей он был президентом и членом набсовета оргкомитета Игр.

"Жак Рогге воплощал в профессиональной деятельности и в жизни принципы демократии в лучшем их проявлении. Он не имел предрассудков и предвзятости, благодаря чему развивался мировой спорт. Мы потеряли уникального управленца и человека с большой буквы", - сказал Чернышенко.

Теги
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