Российский теннисист Донской не сумел выйти во второй раунд US Open

Андрей Рублев стартовал на US Open с победы над 42-летним Иво Карловичем

Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 3:6, 7:6 (7:1), 7:6 (10:8) в пользу 21-летнего канадца, посеянного на турнире под 12-м номером.

Донскому 31 год, он занимает 152-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Россиянин пробился на US Open через квалификацию. На турнирах Большого шлема он не проходил дальше третьего раунда.

Оже-Альяссим располагается на 15-й строчке мирового рейтинга. Лучшим результатом на турнирах Большого шлема является четвертьфинал Уимблдона в 2021 году.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).