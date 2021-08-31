Призер Паралимпиады бегун Рудаков рассчитывает завоевать золото в Париже

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Бронзовый призер Паралимпиады в Токио в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих россиянин Федор Рудаков надеется завоевать золотую награду Игр 2024 года в Париже. Об этом Рудаков рассказал журналистам.

Российский спортсмен в финале преодолел дистанцию с личным рекордом за 4 минуты 05,55 секунды. Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Синя Вада (4.05,27).

"Я очень доволен медалью. После награды Паралимпиады охота дальше тренироваться, бегать, показывать хорошие результаты. На этом я не остановлюсь, хочу золото. Может, получится взять его на следующей Паралимпиаде в Париже, кто знает, а может, маленькими шажочками доберусь до него - сначала серебро, а потом золото, чтобы весь комплект был", - отметил Рудаков.

27 августа Рудаков выступал в забеге на 5 000 метров, однако не сумел финишировать из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Рудаков вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

"Несмотря на все трудности, мы сделали это. Спасибо большое тренерам, спасибо и моему гиду, с которым я выступал, эта медаль не только моя, но и всех, кто помогал мне, чуть-чуть сегодня не хватило до серебра, но все равно хороший старт получился. Спасибо Юре Клопцову, который заменил моего гида и выступил со мной на этой дистанции. Путь к медали был очень тяжелый начиная с квалификации, следующих стартов, но мы максимально мобилизовались", - сказал Рудаков.

"Связка с гидом отрабатывается очень долго на тренировках, нужно подстраиваться друг под друга во время бега. Сегодня у нас временами был рассинхрон с Юрой, но это не помешало нам хорошо выполнить свою работу. Предварительный забег прошел на понимание друг друга, но мы показали хороший результат и попали в финал, где уже продемонстрировали то, на что способны", - заключил спортсмен.