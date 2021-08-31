Россиянин Рудаков завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 1 500 метров

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Федор Рудаков завоевал бронзовую медаль Паралимпийских игр в Токио в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих.

Он преодолел дистанцию с личным рекордом за 4 минуты 05,55 секунды. Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль завоевал японец Синя Вада (4.05,27).

27 августа Рудаков выступал в забеге на 5 000 метров, однако не сумел финишировать из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Рудаков вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

Рудакову 27 лет. Он является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 1 500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5 000 метров.

Сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые награды. Лидером остается сборная Китая (54-35-30), вторыми идут британцы (27-21-22)