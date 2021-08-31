Даниил Медведев вышел во второй круг US Open

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:3, 6:1 в пользу Медведева, посеянного на турнире под вторым номером. Во втором круге россиянин сыграет с немцем Домиником Кёпфером (57-е место в мировом рейтинге).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).

Гаске 35 лет, в рейтинге ATP он располагается на 79-й позиции. Лучшим результатом француза на турнирах Большого шлема является выход в полуфинал на Уимблдоне (2007, 2015) и Открытом чемпионате США (2013).

US Open является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. В 2020 году победителем стал австриец Доминик Тим, который пропускает нынешний турнир из-за травмы. Из россиян турнир выигрывали Евгений Кафельников (1997) и Марат Сафин (2000).