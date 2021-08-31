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Футбол в Англии

Футболист сборной Хорватии Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм"

Соглашение между полузащитником и английским клубом рассчитано до 2026 года
Никола Влашич Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Никола Влашич
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Хорватский футболист Никола Влашич подписал контракт с английским "Вест Хэмом". Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

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Соглашение с полузащитником, ранее выступавшим за московский ЦСКА, рассчитано до 2026 года.

"Это были потрясающие три года, - приводит комментарий Влашича пресс-служба ЦСКА. - Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья, но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате. В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба".

В воскресенье журналист издания La Gazzetta dello Sport Николо Скира на своей странице в Twitter сообщил, что сумма перехода Влашича составит €30 млн, а игрок будет получать €4 млн в год. При этом 15% от суммы трансфера получит английский "Эвертон", из которого футболист перешел в российский клуб.

Влашич выступал за ЦСКА с августа 2018 года. В составе армейцев хорват провел 108 матчей в разных турнирах, забив 33 гола и отдав 21 голевую передачу. Ранее полузащитник выступал за хорватский "Хайдук" и "Эвертон". За национальную команду он провел 26 матчей и забил шесть голов.

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