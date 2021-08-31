Пикалова завоевала серебряную медаль Паралимпиады в плавании на дистанции 100 м кролем

Россиянка показала результат 59,13 секунды. Первой стала представительница Бразилии Мария Гомес Сантьяго (59,01), третье место заняла британка Ханна Расселл (1.00,25).

Спортсменки выступали в категории S12, где представлены атлеты, имеющие интеллектуальные нарушения, что обычно приводит к тому, что спортсмены испытывают трудности с распознаванием образов, последовательностью и памятью или имеют более медленное время реакции.

Пикаловой 27 лет, ранее не Паралимпиаде в Токио она завоевала серебро на дистанции 100 м на спине и бронзу на 100 м баттерфляем. На Паралимпиаде 2012 года россиянка завоевала серебряную и три бронзовые награды, также в активе спортсменки семь золотых, четыре серебряные и две бронзовые медали чемпионатов мира, 10 золотых, шесть серебряных и две бронзовые награды чемпионатов Европы. Пикалова начала спортивную карьеру в 2002 году в Воронеже, за сборную России спортсменка выступает с 2011 года. В 2012 году она была награждена медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Российские спортсмены, на счету которых 23 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидером остается сборная Китая (59-37-31), на втором месте располагается команда Великобритании (28-22-25).