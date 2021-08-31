Сочи примет два этапа Кубка мира по санному спорту в предстоящем сезоне

ТАСС, 31 августа. Сочи примет второй и третий этапы Кубка мира по санному спорту сезона-2021/22 вместо Канады и США. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации санного спорта (FIL).

Второй этап Кубка мира должен был пройти в канадском Уистлере, третий - в американском Лейк-Плэсиде. Изменения в календаре связаны с пандемией коронавируса и правилами въезда в страны Северной Америки.

Второй этап пройдет с 26 по 28 ноября, третий - с 3 по 5 декабря. Первый этап Кубка мира состоится на олимпийской трассе в Пекине с 20 по 21 ноября

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.