Стали известны сроки проведения чемпионата России по санному спорту 2022 года

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Чемпионат России по санному спорту 2022 года пройдет на олимпийской трассе в Сочи с 10 по 15 марта. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации санного спорта России (ФССР) Станислав Тюрин.

Общероссийские федерации по зимним видам спорта до 30 июня должны были предоставить в министерство спорта план проведения спортивных мероприятий в ближайшем сезоне.

"Чемпионат России по санному спорту пройдет в Сочи с 10 по 15 марта, Кубок страны - с 26 ноября по 1 декабря, - сказал Тюрин. - В Кубке России не примут участия ведущие спортсмены, которые в это время будут находиться в Америке и готовиться к этапу Кубка мира".

Первый этап Кубка мира сезона-2021/22 должен пройти на олимпийской трассе Пекина с 20 по 21 ноября, второй и третий - в канадском Уистлере (26-27 ноября) и американском Лейк-Плэсиде (4-5 декабря) соответственно. Олимпийские игры в Пекине пройдут с 6 по 20 февраля 2022 года.