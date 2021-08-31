Путин: золото Кулятина стало заслуженной наградой за годы напряженных тренировок

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил российского бегуна Антона Кулятина, завоевавшего золотую медаль в соревнованиях по бегу на 1 500 м на Паралимпийских играх в Токио. Поздравительная телеграмма опубликована во вторник на сайте Кремля.

"В свой день рождения вы стали чемпионом XVI Паралимпийских летних игр, порадовали своим триумфом всех, кто болел за вас, помогал на пути к успеху. Завоеванное вами золото - заслуженная награда за ваш талант, целеустремленность, годы напряженных тренировок", - говорится в телеграмме.

Президент пожелал спортсмену всего наилучшего.

Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Легкоатлет является мастером спорта международного класса. Он становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году занял второе место на чемпионате мира.

Российские спортсмены, на счету которых 23 золотые, 13 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете Паралимпиады. Лидером остается сборная Китая (59-37-31), на втором месте - команда Великобритании (28-22-25).