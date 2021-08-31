Россиянин Кулятин стал паралимпийским чемпионом в беге на 1 500 метров

ТОКИО, 31 августа. /ТАСС/. Российский легкоатлет Антон Кулятин завоевал золотую медаль в беге на дистанции 1 500 метров для спортсменов с нарушением зрения.

Россиянин Рудаков завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 1 500 метров

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Кулятин преодолел дистанцию за 3 минуты 54,04 секунды. Второе место занял представитель Туниса Руай Жебабли (3.54,55), третьим стал австралиец Джарид Клиффорд (3.54,69). Россиянин Александр Костин финишировал четвертым (3.55,57), Егор Шаров - пятым (3.56,36).

30-летний Кулятин завоевал золотую медаль в свой день рождения. Легкоатлет является мастером спорта международного класса. Россиянин становился чемпионом Европы 2021 года, в 2019 году он занял второе место на чемпионате мира.

Сборная России сохраняет третью строчку медального зачета, россияне завоевали 21 золотую, 11 серебряных и 32 бронзовые медали. Первое место занимают спортсмены из Китая (54-35-30), на втором месте идет сборная Великобритании (27-21-22).