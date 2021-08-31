Криштиану Роналду посвятил возвращение в "Манчестер Юнайтед" Алексу Фергюсону

ТАСС, 31 августа. Португальский нападающий английского "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду посвятил возвращение в команду сэру Алексу Фергюсону, под руководством которого играл во время прошлого пребывания в клубе. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram .

Во вторник "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании контракта с 36-летним Роналду. Соглашение рассчитано на два года с возможностью продления еще на один при условии получения рабочей визы.

"Все знают о моей нескончаемой любви к "Манчестер Юнайтед". Время, которое я провел в это замечательной команде, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого клуба, - написал Роналду. - Невозможно передать словами мои чувства, когда я вижу, сколько приковано внимания к моему возвращению на "Олд Траффорд". Выступая против "Манчестер Юнайтед" в майках других клубов, я всегда испытывал любовь и уважение со стороны болельщиков на трибунах".

"Моя первая победа в чемпионате, мой первый кубок, мой первый вызов в сборную Португалии, мой первый матч в Лиге чемпионов, моя первая "Золотая бутса" и мой первый "Золотой мяч" - все они родились из этой особой связи между мной и "Манчестер Юнайтед". История была написана в прошлом, и история будет написана в будущем, даю слово. Я здесь, я вернулся на свое место, давайте сделаем это снова. Сэр Алекс, это для вас", - добавил он.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, в составе команды он три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всего он провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Фергюсону 79 лет, он тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год, является самым титулованным тренером в истории британского футбола. При нем клуб из Манчестера побеждал в Английской премьер-лиге рекордные 13 раз. Также он дважды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов, под его руководством "Манчестер" стал пятикратным обладателем Кубка Англии, 10-кратным победителем Суперкубка Англии.