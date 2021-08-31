Руководство "Салавата Юлаева" назвало удовлетворительной селекцию клуба в межсезонье

УФА, 31 августа. /ТАСС/. Руководство клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" довольно проведенной селекцией после подписания контракта с защитником Динаром Хафизуллиным. Об этом на пресс-конференции рассказал генеральный директор клуба Ринат Баширов.

Хафизуллин перешел в "Салават Юлаев" из СКА 28 августа в результате обмена.

"После подписания Хафизуллина мы удовлетворены селекцией, это слово подходящее, - сказал Баширов. - Мы хотели усилить защитную линию, долго искали кандидатов, и Динар Хафизуллин, я бы сказал, цементирует нашу оборону, мы становимся в ней уверены, она станет одной из сильнейших в лиге. Возможно, будет еще одно усиление, но пока не можем сказать точно, если оно произойдет, то станет наиболее сильным за последние несколько сезонов".

Он отметил, что за защитника пришлось побороться - игроком интересовался "Ак Барс". Перед началом сезона защитную линию команды также пополнил Андрей Зубарев, действующие контракты имеют Павел Коледов, Григорий Панин, Михаил Науменков, Филип Ларсен, Евгений Бирюков и Шакир Мухамадуллин.