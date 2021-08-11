"Салават Юлаев" обменял хоккеиста Гиматова в "Спартак"

ТАСС, 11 августа. Нападающий уфимского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Салават Юлаев" Эдуард Гиматов продолжит карьеру в московском "Спартаке". Об этом сообщает пресс-служба красно-белых.

Форвард перешел в "Спартак" в результате обмена. Уфимский клуб получит денежную компенсацию. Срок соглашения с игроком не сообщается.

Гиматову 27 лет, он является воспитанником уфимского хоккея. В КХЛ он также выступал за екатеринбургский "Автомобилист" и череповецкую "Северсталь". Всего на его счету 169 матчей в лиге, в которых он набрал 19 очков (10 шайб + 9 передач).