Российская фигуристка Губанова будет выступать за сборную Грузии

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Серебряный призер финала юниорской серии Гран-при по фигурному катанию россиянка Анастасия Губанова с сезона-2021/22 будет выступать за сборную Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания Грузии.

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"Анастасия Губанова будет представлять Грузию в женском одиночном катании. Скоро вы узнаете, где она дебютирует со своими новыми программами", - говорится в сообщении.

Губановой 18 лет, она является победительницей финала Кубка России среди юниоров, а также серебряным призером финала юниорской серии Гран-при.