Forbes: Медведев стал седьмым в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов за год

ТАСС, 31 августа. Россиянин Даниил Медведев занял седьмое место в рейтинге самых высокооплачиваемых теннисистов за последние 12 месяцев по версии журнала Forbes. Список опубликован на сайте издания.

Россиянин в общей сложности заработал $13,9 млн, из которых $5,9 млн в качестве призовых на соревнованиях. Первое место в рейтинге занял швейцарец Роджер Федерер, заработавший $90,6 млн, при этом $90 млн он заработал вне корта.

Второе место в рейтинге заняла японка Наоми Осака ($60,1 млн; $5,1 млн призовых + $55 млн вне корта), третьей стала американка Серена Уильямс ($41,8 млн; $1,8 млн + $40 млн).

В топ-10 также вошли серб Новак Джокович ($38 млн; $8 млн + $30 млн), испанец Рафаэль Надаль ($27 млн; $4 млн + $23 млн), японец Кэй Нисикори ($26 млн; $1 млн + $25 млн), австриец Доминик Тим ($8,9 млн; $4,9 млн + $4 млн), грек Стефанос Циципас ($8,1 млн; $4,1 млн + $4 млн) и австралийка Эшли Барти ($5,8 млн; $3,8 млн + $2 млн).

Медведеву 25 лет, он занимает второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). На счету российского спортсмена 12 титулов под эгидой организации, 15 августа он выиграл турнир серии "Мастерс" в Торонто. Его высшим достижением на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытых чемпионатов США (2019) и Австралии (2021).