Матыцин: российские пловцы добились исторического результата в эстафете на Паралимпиаде

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Российская команда в составе Ильнура Гарипова, Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой и Владимира Сотникова добилась исторического результата, завоевав золотые медали Паралимпийских игр в Токио в смешанной эстафете 4х100 м. Такое мнение высказал министр спорта Олег Матыцин, комментарий которого приводит пресс-служба Минспорта.

"Поздравляю наших пловцов с золотом и серебром Игр в Токио, - сказал Матыцин. - Мы гордимся результатами наших спортсменов и радуемся их успехам. Российская команда в составе Ильнура Гарипова, Анны Крившиной, Дарьи Пикаловой и Владимира Сотникова добилась исторического результата. Наши пловцы вырвали у соперников победу на заключительном этапе и стали победителями первой в истории Паралимпийских игр смешанной эстафеты 4х100 м на 49 очков".

Матыцин также поздравил с завоеванием золотой медали пловцов Андрея Николаева и Валерию Шабалину. "Андрей Николаев по-чемпионски преодолел дистанцию в финале, было ясно, что он никому не отдаст победу, - отметил министр спорта. - Наш спортсмен наращивал свое преимущество и уверенно финишировал первым, завоевал свою вторую медаль на Паралимпиаде. Валерия Шабалина также вышла в лидеры с первых метров, она грамотно разложила силы по дистанции, обошла всех соперниц и выиграла в Токио третье золото".

"Дарья Пикалова также завоевала сегодня серебро на 100 м вольным стилем, - добавил Матыцин. - Наша выдающаяся спортсменка стала восьмикратным призером Паралимпиад - на ее счету по четыре медали на Играх в Лондоне и Токио. Наталия Буткова проявила характер в финале на 50 м брассом, совершила рывок на второй половине дистанции и выиграла серебро - свою вторую награду в Японии. Поздравляю тренеров национальной команды и Паралимпийский комитет России с успешным выступлением наших спортсменов".

По итогам седьмого соревновательного дня российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первой строчке располагается сборная Китая (62-38-32), вторыми идут спортсмены из Великобритании (29-23-28). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.