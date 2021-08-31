Карпин: не нужно приводить в пример сборной России победу над французами в 1999 году

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Победа сборной России по футболу над чемпионами мира - 1998 командой Франции в 1999 году не должна приводиться в пример нынешнему поколению игроков национальной команды перед игрой с вице-чемпионами мира - 2018 сборной Хорватии. Об этом журналистам заявил главный тренер сборной России, автор победного гола во встрече 1999 года Валерий Карпин.

Матч Россия - Хорватия состоится 1 сентября в Москве на стадионе "Лужники". Начало игры - 21:45 мск.

"Ребята видели и знают, - сказал Карпин. - С момента назначения даже я это видел много раз, как Франции забивали. Понятно, что в соцсетях все это есть и распространилось еще больше после назначения. Понятно, что игроки это видели, но говорить: "Посмотрите, как мы французов возили, какой я в порядке и вам также надо - это смешно; это как бабушка в 12 лет говорила: "Я в 12 лет уже работала, а ты ни одной копейки не заработал".

"Примеры приводить не надо, они сами их увидели уже. Разговоров по поводу Франции, естественно, не было. Команды неожиданно обыгрывают, как это было во Франции в тот год - это еще один пример. В футбол играют обыкновенные люди - и с той, и с другой стороны", - добавил главный тренер сборной России.

В отборе к чемпионату мира 2022 года, который пройдет в Катаре, сборная России занимает второе место в таблице группы Н, набрав по итогам трех матчей 6 очков; лидируют хорваты (6 очков), третье место занимает команда Словакии (5), четвертое - команда Кипра (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

Всего в отборочном турнире на чемпионат мира принимают участие 55 европейских сборных, они разбиты на 10 групп. Прямые путевки на мировое первенство в Катаре получат только победители групп. Команды, занявшие вторые места, а также две сборные из Лиги наций сыграют в дополнительном раунде квалификации в марте 2022 года, в мини-турнире будут разыграны оставшиеся три путевки.