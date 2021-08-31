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Женский чемпионат мира по хоккею

Российские хоккеистки сохранили место в элитной группе чемпионата мира

В матче за пятое место россиянки обыграли команду Японии со счетом 2:0
Игроки женской сборной России по хоккею Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Игроки женской сборной России по хоккею
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

ТАСС, 31 августа. Женская сборная России по хоккею со счетом 2:0 победила команду Японии в матче за пятое место чемпионата мира. Турнир проходит в Канаде.

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Шайбы забросили Валерия Павлова (8-я минута) и Виктория Кулишова (52). В финале турнира в ночь на 1 сентября сыграют команды США и Канады, за бронзовые награды во вторник поборются сборные Финляндии и Швейцарии.

Этот результат позволил российской команде сохранить место в группе A на следующий чемпионат мира. Согласно регламенту, впервые задействованному на чемпионате мира 2019 года, в турнире участвуют 10 сборных, разделенных на две группы. Из группы А, где представлены пять сильнейших сборных по итогам прошлого мирового первенства, в четвертьфинал выходят все команды, из группы В - лучшие три, после чего лучшая команда группы А играет с третьей сборной группы В, вторые сборные каждой группы играют между собой, а третья команда группы А - с победителем группы В.

На групповом этапе россиянки выступали в квартете А, заняв с тремя очками в четырех матчах четвертое место. В группе сборная России победила сборную Швейцарии (3:1), проиграла командам Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4). В четвертьфинале россиянки уступили швейцаркам в дополнительное время (2:3).

На чемпионатах мира российская сборная трижды становилась бронзовым призером (2001, 2013, 2016). На прошлом турнире россиянки заняли четвертое место.

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Женский чемпионат мира по хоккею
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