Гимнастка Дина Аверина заявила, что борется за справедливость, а не за золотую медаль Игр

ТАСС, 31 августа. Российская гимнастка Дина Аверина призналась, что справедливость и правда для нее важнее, чем золотая медаль Олимпийских игр в Токио. Об этом она заявила в эфире телеканал "Матч ТВ" .

7 августа Дина Аверина выиграла серебро Олимпиады в Токио в личном многоборье, набрав 107,650 балла, Арина Аверина стала четвертой (102,100). Золото завоевала представительница Израиля Линой Ашрам (107,800), при этом во время упражнений с лентой спортсменка допустила потерю предмета. Позднее Олимпийский комитет России сформировал и отправил запрос в Международную федерации гимнастики (FIG) по ситуации с судейством в финале соревнований. 19 августа технический комитет FIG по художественной гимнастике назвал судейство на Олимпиаде непредвзятым и справедливым.

"Если мне пришлют золотую медаль, буду ли я счастлива? Может быть, даже не нужна мне эта золотая медаль, как нужна правда и справедливость. Чтобы дальше хорошо оценивали и судили российских гимнастов. Наверное, больше мы за это боремся сейчас", - сказала Дина Аверина.

Дине Авериной 23 года, она является 13-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы.