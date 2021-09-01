В восьмой день Паралимпиады в Токио разыграют 43 золотые медали

ТОКИО, 1 сентября. /ТАСС/. Соревнования по легкой атлетике, бадминтону, велоспорту, бочча, голболу, стрельбе, волейболу сидя, плаванию, настольному теннису, баскетболу на колясках, теннису на колясках и стрельбе из лука пройдут в восьмой день Паралимпиады в Токио. В среду на Играх разыграют 43 золотые медали.

Индивидуальные соревнования среди женщин по стрельбе из лука должны были пройти во вторник вечером, но из-за неблагоприятной погоды были перенесены на утро среды. Команду Паралимпийского комитета России на них представит Елена Крутова, которая уже стала бронзовым призером Игр в Токио в командном турнире.

Наибольшее количество золотых медалей разыграют в плавании - 15. На Национальном стадионе определятся победители в 14 легкоатлетических дисциплинах.

Российские спортсмены, на счету которых 25 золотых, 16 серебряных и 33 бронзовые награды, занимают третье место в медальном зачете. На первом месте идет команда Китая (62-38-32), второе место занимают британцы (29-23-28).

Из-за принятых в декабре 2020 года двухлетних санкций Всемирного антидопингового агентства российские спортсмены на соревнованиях выступают под аббревиатурой RPC - Паралимпийского комитета России (ПКР).

"Не могу поверить, что нахожусь на Паралимпиаде"

В полуфинале женского командного турнира по настольному теннису команда ПКР встретится со сборной Нидерландов. 26-летняя россиянка Маляк Алиева уже выиграла в Токио свою первую паралимпийскую медаль, став серебряным призером индивидуальных соревнований. После завершения турнира она призналась журналистам, что до сих пор не может поверить, что находится на Паралимпиаде.

"Думаю, так все и должно было быть, - сказала Алиева. - Я буду готовиться к Играм во Франции, надеюсь, турниры будут, и ситуация с коронавирусом им не помешает их проведению. Думаю, я психологически не смогла себя настроить на финал, хотя вчера постаралась отдохнуть, не отвлекаться, не думать, и сегодня настраивалась. Я вообще до сих пор не могу поверить, что я здесь, на Паралимпиаде".

Своим героем Маляк считает заслуженного тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.