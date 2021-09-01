Без медалей, но в элите. Российские хоккеистки заняли пятое место на чемпионате мира

ТАСС, 1 сентября. Женская сборная России по хоккею заняла пятое место на чемпионате мира и сохранила место в сильнейшей группе элитного дивизиона. Подопечные Евгения Бобарико обыграли в матче за пятую строчку сборную Японии со счетом 2:0. Нынешний чемпионат мира проходил спустя два года после предыдущего, поскольку в 2020 году он был отменен из-за коронавируса. Традиционно женский чемпионат мира предшествует мужскому турниру, однако в этом году власти Канады из-за пандемии не разрешили проводить его весной. Соревнования были перенесены на август с измененным местом проведения - вместо Галифакса и Труро турнир принял Калгари.

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В предыдущие годы российскую команду возглавлял главный тренер "Торнадо" Алексей Чистяков, под руководством которого россиянки выиграли бронзу в 2016 году. До этого сборная России еще дважды становилась третьей (2001, 2013). Рассчитывать на что-то большее не приходится: в мировом женском хоккее доминируют команды Канады и США, при этом поначалу чемпионский титул раз за разом завоевывали канадки, но последние пять лет турнир выигрывала только команда США. До 2019 года только эти две команды играли в финальных матчах, однако на предыдущем турнире в игре за титул американки встретились с представительницами Финляндии. Нынешний турнир стал дебютным для нового тренерского штаба сборной России, который возглавил Бобарико, и 10 хоккеисток, включенных в состав. Весьма ощутимой для россиянок оказалась потеря нападающей "Торнадо" Анны Шохиной, из-за ее отсутствия в команде распалось одно из ведущих звеньев. Неудача в четвертьфинале Как и на мужском чемпионате мира в Риге, женская команда из-за санкций Всемирного антидопингового агентства выступала под флагом Олимпийского комитета России, а вместо гимна звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. На групповом этапе эта музыка прозвучала лишь после матча против швейцарок, в котором россиянки одержали победу со счетом 3:1. В остальных встречах группы А подопечные Бобарико потерпели поражения: от представительниц Канады (1:5), США (0:6) и Финляндии (0:4). Самым важным для сборной России был четвертьфинальный матч, от результата которого зависело, будут ли россиянки бороться за медали. Команда Бобарико на этой стадии встретилась со швейцарками, однако повторить успех матча группового этапа не смогла, уступив в овертайме со счетом 2:3.

В матче за 5-е место на женском чемпионате мира обыграли японок (2:0). Как это было

⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/kryWZChYml — Хоккей России (@russiahockey) August 31, 2021

Эта неудача не значила, однако, что турнир для сборной России окончен. Ей предстояло бороться за место в группе сильнейших команд элитного дивизиона мирового хоккея - такую возможность давало итоговое пятое место на турнире. Чтобы получить возможность бороться за него, россиянкам предстояло обыграть немок, и с этой задачей команда справилась - матч, в котором российским хоккеисткам пришлось дважды отыгрываться, завершился со счетом 3:2 в их пользу. В решающем матче сборная России встретилась с командой Японии, которая до этого так же со счетом 3:2 переиграла чешек. Россиянки снова показали не самый результативный хоккей, забросив всего две шайбы, но вкупе с "сухарем" Валерии Меркушевой это дало желаемый результат - российские хоккеистки сумели сохранить место в пятерке сильнейших сборных. "Задачи ставились бороться за медали и показывать хороший качественный хоккей, но у нас не все получилось, с себя ответственности не снимаю, - сказал после матча Бобарико. - Все пошло не так, как было запланировано, в некоторых моментах нужно будет разобраться. Для нас это новое - летний хоккей, у нас большое межсезонье, может быть, в первую очередь в психологическом плане надо было чуть по-другому сработать с девушками, вести себя. В целом коллектив был хороший, попали в сложную ситуацию, но все старались, бились и на характере сохранили место в группе A". Гегемония американок прервана Также в ночь на среду прошли матчи, в которых разыгрывались медали чемпионата мира. Бронзовые медали завоевала команда Финляндии, которая обыграла швейцарок со счетом 3:1. В финале канадки одержали волевую победу над американками со счетом 3:2 в овертайме. Хозяйки чемпионата после первого периода уступали со счетом 0:2. Обе шайбы забросила нападающая клуба Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) "КРС Ванке Рэйз" Александра Карпентер.

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