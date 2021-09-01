СМИ: "Реал" был готов заплатить €230 млн за переход футболиста ПСЖ Мбаппе

ТАСС, 1 сентября. Мадридский футбольный клуб "Реал" был готов заплатить €230 млн за переход нападающего французского ПСЖ Килиана Мбаппе. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист телеканала Sky Sports Каве Солкехол.

В августе газета AS сообщала, что футболист хочет уйти из ПСЖ из-за ухудшившихся отношений со спортивным директором клуба Леонардо. Президент клуба Нассер Аль-Хелаифи заверил, что игрока все устраивает и он останется в клубе. Позднее Леонардо подтвердил французскому телеканалу RMC, что Мбаппе намерен покинуть клуб. Отмечалось, что "Реал" предлагал за Мбаппе €160 млн, предложенная сумма не удовлетворила руководство парижского клуба.

Также сообщается, что "Реал" предпримет попытку приобрести французского форварда в январе. Летнее трансферное окно в Европе закрылось в ночь на 1 сентября.

Мбаппе 22 года, он выступает за ПСЖ с 2018 года. В прошлом сезоне он провел 47 матчей в различных турнирах, в которых забил 42 гола и отдал 11 результативных передач. По данным портала Transfermarkt, соглашение между французским клубом и игроком было рассчитано до июня 2022 года. Вместе с ПСЖ Мбаппе трижды выигрывал чемпионат Франции, трижды становился обладателем кубка страны и дважды завоевывал Суперкубок Франции.

Также Мбаппе выступал за "Монако", с которым в сезоне-2016/17 стал победителем чемпионата Франции. В составе национальной сборной нападающий стал чемпионом мира в 2018 году.