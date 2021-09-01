Месси в Париже, Роналду в Манчестере. В европейском футболе закрылось трансферное окно

ТАСС, 1 сентября. Летнее трансферное окно в европейском футболе завершилось в ночь на 1 сентября. Многим болельщикам оно запомнится уходом аргентинского форварда Лионеля Месси из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен", а также возвращением португальского нападающего Криштиану Роналду в английский "Манчестер Юнайтед".

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5 августа "Барселона" на своем сайте объявила о том, что капитан команды Месси не останется в клубе из Каталонии. Срок предыдущего контракта аргентинца с "Барселоной" истек 30 июня, клуб и игрок достигли договоренности о подписании нового соглашения, но не смогли заключить его. Ситуация, в которой оказались "Барселона" и Месси, возникла из-за сочетания двух факторов - финансовых проблем "Барселоны" и строгости руководства Ла Лиги как организатора чемпионата Испании. Факт существования потолка зарплат в этом турнире стал заметен общественности на фоне пандемии коронавируса, когда доходы клубов резко сократились. Согласно регламенту, объем расходов должен зависеть от заработков клуба. Месси выступал за "Барселону" всю профессиональную карьеру, он дебютировал в составе каталонской команды в октябре 2004 года. Вместе с клубом он десять раз стал чемпионом Испании, семь раз - победителем Кубка Испании, восемь раз - Суперкубка Испании. Четыре раза он побеждал в Лиге чемпионов, трижды - в Суперкубке УЕФА и еще три раза - на клубном чемпионате мира. Месси 34 года, он рекордные шесть раз получал "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года. Девять раз аргентинец признавался лучшим игроком чемпионата Испании. Шесть раз становился обладателем "Золотой бутсы" (награда лучшему бомбардиру сезона в Европе). После объявления "Барселоны" Месси провел прощальную пресс-конференцию, на которой назвал ПСЖ возможным вариантом для продолжения карьеры. "Я был убежден, что смогу остаться здесь, ведь это мой дом, - сказал Месси. - Теперь я должен попрощаться со всем этим, я приехал сюда в 13 лет, через 21 год уезжаю со своей женой и тремя детьми. Я хочу сказать спасибо моим одноклубникам и людям из "Барселоны" за все, что я испытал, надеюсь, что я смогу вернуться в этот клуб любым способом". ПСЖ объявил о подписании двухлетнего контракта с Месси на правах свободного агента 10 августа. На следующий день аргентинец признался, что бразильский нападающий команды Неймар, с которым они вместе выступали за "Барселону", сыграл важную роль в этом переходе. Месси дебютировал за ПСЖ 29 августа в матче четвертого тура чемпионата Франции против "Реймса" (2:0), заменив на 66-й минуте Неймара. Роналду вернулся в "Манчестер Юнайтед" Сопоставимый с переходом Месси трансфер осуществил английский "Манчестер Юнайтед". 27 августа пресс-служба клуба сообщила о возвращении португальца Криштиану Роналду, который выступал за манкунианцев с 2003 по 2009 год, три раза стал чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии и Лигу чемпионов. Всего нападающий провел за английский клуб 292 матча, в которых забил 118 голов и отдал 69 результативных передач.

Роналду 36 лет, с 2018 года он выступал за "Ювентус". Португалец провел за итальянский клуб 134 матча, отметившись 101 голом и 22 голевыми передачами. В составе "Ювентуса" португалец стал двукратным чемпионом Италии, обладателем кубка и суперкубка страны. С 2009 по 2018 год Роналду выступал за мадридский "Реал", вместе с которым по два раза выиграл чемпионат Испании и кубок страны, четыре раза победил в Лиге чемпионов и дважды - в Суперкубке УЕФА. Он провел за клуб 438 матча, забив 450 мячей и отдав 132 результативные передачи. Португальский нападающий является пятикратным обладателем "Золотого мяча". Роналду - лучший бомбардир в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и "Реала". "Манчестер Юнайтед" объявил о подписании двухлетнего контракта с Роналду 31 августа. Английский клуб заплатит за португальца €15 млн, которые будет выплачивать в течение пяти лет. Также в соглашении предусмотрены бонусы, максимальная сумма которых при условии успешного выступления Роналду составляет €8 млн. Ранее сообщалось, что Роналду может стать игроком "Манчестер Сити" - принципиального соперника "Манчестер Юнайтед". Однако после перехода португалец написал в своем аккаунте Instagram, что посвятил возвращение в команду сэру Алексу Фергюсону, под руководством которого играл во время прошлого пребывания в клубе. "Все знают о моей нескончаемой любви к "Манчестер Юнайтед", время, которое я провел в это замечательной команде, и путь, который мы прошли вместе, золотыми буквами вписаны в историю этого великого клуба, - написал Роналду. - История была написана в прошлом, и история будет написана в будущем, даю слово, я здесь, я вернулся на свое место, давайте сделаем это снова. Сэр Алекс, это для вас". Звездное лето ПСЖ Клуб из Парижа в летнее трансферное окно усилился не только Месси. ПСЖ также подписал контракты с действующим чемпионом Европы и лучшим игроком прошедшего турнира голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, бывшим капитаном "Реала" Серхио Рамосом, защитником Ашрафом Хакими, ставшим вместе с "Интером" чемпионом Италии, и победителем чемпионата Англии и Лиги чемпионов в составе "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдумом.

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Доннарумма подписал соглашение на пять лет, ранее он выступал за итальянский "Милан", с которым не продлил контракт. Рамос присоединился к ПСЖ на правах свободного агента, срок соглашения составил два года. Испанцу 35 лет, он выступал за "Реал" с 2005 года, в составе мадридской команды он стал пятикратным чемпионом Испании, двукратным обладателем Кубка Испании и четырехкратным - Суперкубка Испании, четырежды выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира, а также три раза побеждал в Суперкубке УЕФА. С 2002 по 2005 год Рамос выступал за "Севилью". Вейналдум подписал контракт с ПСЖ на три года, он также пришел в качестве свободного агента. Трансфер Роналду стал для "Манчестер Юнайтед" не первым за это лето. Манкунианцы 23 июля объявили о приобретении у дортмундской "Боруссии" английского полузащитника Джейдона Санчо. Футболист подписал контракт на пять лет, сумма трансфера не разглашается. Также к "Манчестер Юнайтед" присоединился французский защитник "Реала" Рафаэль Варан, с ним клуб подписал соглашение до 2025 года. "Манчестер Сити" укрепил состав полузащитником сборной Англии Джеком Грилишем. Футболист перешел из английской "Астон Виллы" и подписал контракт на шесть лет. Журналист телеканала Sky Sport Italia Фабрицио Романо сообщил, что сумма трансфера составила €116 млн. Переход Грилиша стал самым дорогим в истории чемпионата Англии. "Реал", который отпустил двух защитников в летнее трансферное окно, подписал пятилетний контракт с австрийцем Давидом Алабой. Мадридский клуб объявил об этом 28 мая. Алабе 29 лет, он стал игроком основного состава "Баварии" в 2010 году, ранее австриец играл за молодежную и вторую команды клуба из Мюнхена. Защитник является десятикратным чемпионом Германии, шестикратным обладателем Кубка и Суперкубка Германии, двукратным победителем Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. Возвращение Гризманна и уход Сауля В последние часы летнего трансферного окна активизировался действующий чемпион Испании "Атлетико". Мадридский клуб сначала объявил об уходе полузащитника Сауля в "Челси", а затем сообщил о возвращении в команду французского нападающего Антуана Гризманна.

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Сауль перешел в "Челси" на правах аренды до 30 июля 2022 года. Испанец является воспитанником "Атлетико", в составе команды он провел 340 матчей во всех турнирах, стал чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги Европы, обладателем кубка и суперкубка страны, а также Суперкубка УЕФА. Гризманн перешел в "Барселону" из "Атлетико" в июле 2019 года, сумма трансфера составила €120 млн. Нападающий помог каталонскому клубу выиграть Кубок Испании сезона-2020/21. Выступая за "Атлетико", французский футболист стал обладателем Суперкубка Испании, Суперкубка УЕФА и победителем Лиги Европы, а также доходил до финала Лиги чемпионов. В составе сборной Франции в 2018 году Гризманн стал чемпионом мира, а в 2016 году завоевал серебряные медали домашнего чемпионата Европы и был признан лучшим игроком турнира. Трансферы из РПЛ Трансферное окно в России закроется 7 сентября. В этот день также закончится срок регистрационного периода игроков в Тинькофф - Российской премьер-лиге (РПЛ).

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