Тренер "Автомобилиста" надеется, что нападающий Голышев закрепится в "Айлендерс"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб и руководство хоккейного клуба "Автомобилист" надеется, что нападающий Анатолий Голышев, который выступал за команду из Екатеринбурга с 2013 по 2021 год, закрепится в составе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нью-Йорк Айлендерс". Об этом в среду журналистам сообщил главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс.

"Он был взбудоражен возможностью сыграть в НХЛ. Он хорошо готовился этим летом. Я думаю, что это великолепная для него возможность. Мы желаем ему самого лучшего и надеемся, что он сможет закрепиться в составе "Нью-Йорк Айлендерс", и его карьера пойдет в гору", - сказал тренер.

Директор "Автомобилиста" Максим Рябков отметил, что на данный момент Голышев находится в Екатеринбурге и занимается оформлением документов для переезда. В ближайшее время, до отъезда, он будет находиться на Урале и тренироваться на базе клуба.

Голышеву 26 лет, он выступал за "Автомобилист" с 2013 года. Россиянин является лучшим бомбардиром клуба в КХЛ. Он провел 403 матча за восемь сезонов, набрав 220 (109 голов + 111 результативных передач) очков.