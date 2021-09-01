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ЧМ-2022 по футболу

Тренерский штаб сборной России не будет вызывать игрока вместо травмированного Чистякова

В среду стало известно, что защитник "Зенита" получил повреждение на тренировке национальной команды
Игроки сборной России по футболу Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Игроки сборной России по футболу
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Тренерский штаб сборной России по футболу не будет вызывать игрока вместо защитника Дмитрия Чистякова, получившего травму на предматчевой тренировке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе национальной команды.

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Пресс-служба сборной России в среду объявила о том, что получивший травму голеностопа Чистяков покинет расположение команды. Защитник "Зенита" был вызван в сборную России 28 августа вместо получившего травму защитника "Локомотива" Станислава Магкеева.

Сборная России 1 сентября проведет первый матч под руководством главного тренера Валерия Карпина. Команда в рамках отборочного турнира к чемпионату мира - 2022 сыграет со сборной Хорватии. Начало игры - 21:45 мск.

В сентябре сборная России в отборе к чемпионату мира в Катаре также сыграет со сборными Кипра (4 сентября, Никосия, стадион ГСП) и Мальты (7 сентября, Москва, "Открытие Банк Арена"). В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам трех матчей 6 очков. Второе место занимает команда России (6 очков), третье - сборная Словакии (5), четвертое - киприоты (4), на пятой позиции располагаются словенцы (3), замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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