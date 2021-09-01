Соболев назвал бредом информацию о том, что игроки "Спартака" недовольны тренером Виторией

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Александр Соболев считает "полнейшим бредом" информацию о том, что некоторые игроки команды недовольны главным тренером Руем Виторией и желают его отставки. Об этом Соболев заявил в эфире телеканала "Россия-24" .

Ранее комментатор Константин Генич в эфире телеканала "Матч ТВ" заявлял, что некоторым футболистам "Спартака" не нравится тренировочный процесс, который организует Витория, из-за увеличившейся в несколько раз нагрузки. Главный тренер красно-белых также сообщал журналистам, что в команде все не так гладко в плане работы и что он будет вести за собой только тех игроков, которые разделяют его взгляды.

"Это полнейший бред, что мы сливаем тренера, - заявил Соболев. - Даже не могу и не буду это комментировать".

Соболев также рассказал о причинах временного спада в своей результативности. "Наверное, это все-таки испытание [а не кризис], потому что каждые полгода-год у меня есть такое испытание, - сказал нападающий "Спартака". - Я не снизил требования к себе, также работаю, тренируюсь на все сто процентов. Уверен, в скором будущем это все исправится".

В июле "Спартак" выиграл предсезонный турнир Кубок Париматч Премьер, в котором также принимали участие "Сочи", "Рубин" и "Химки". "Сначала выглядели здорово, все получалось, но потом начался чемпионат, началось колоссальное давление, потому что все хотят чемпионства, все хотят, чтобы "Спартак" был на первых местах и каждый, наверное, начал сковываться, становиться неуверенным в себе. Проиграли одну игру, вторую, и, может быть, пропала уверенность у каждого из нас. Наверное, это может исправить какая-нибудь крупная победа со счетом 2:0 или 3:0, где мы сыграем хорошо. Думаю, так кризис "Спартака" уйдет, если мы уверенно выиграем один матч", - заявил Соболев.

Витория возглавил "Спартак" в конце мая 2021 года, сменив на этом посту немецкого специалиста Доменико Тедеско. Под руководством нового тренера "Спартак" в восьми официальных матчах сезона-2021/22 потерпел пять поражений, одержал две победы, а также один раз сыграл вничью. В турнирной таблице Тинькофф - Российской премьер-лиги красно-белые после шести туров с семью очками занимают десятое место.