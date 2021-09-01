Соболев уверен, что вернется в сборную России по футболу

ТАСС, 1 сентября. Нападающий московского "Спартака" Александр Соболев уверен в том, что вернется в сборную России, когда докажет свою состоятельность. Об этом футболист заявил в эфире телеканала "Россия-24" .

Соболев не был вызван в национальную команду на сентябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.

"Я стараюсь телевизор не включать, СМИ практически не читать, но "Спартак" есть "Спартак", и какие-то слухи доносятся. Я с таким давлением в первый раз столкнулся, не было никогда такой критики в мой адрес, но я футболист, профессионал и продолжаю работать. Как говорят, от любви до ненависти один шаг - это работает и в обратную сторону. Если начну забивать и команда начнет выигрывать, все станет хорошо", - сказал Соболев.

"Валерий Георгиевич [Карпин, главный тренер сборной России] тогда (во время разговора с игроками "Спартака" - прим. ТАСС) сказал, что будет вызывать тех, кто играет хорошо. На данном этапе я не могу сказать, что хорошо играю, нападающий должен забивать, а я не забиваю, поэтому логично, что он меня не вызвал. Конечно, в первую очередь это по-спортивному злит, я считаю, что должен быть там. Все заново нужно доказывать, и я уверен, что через какое-то время снова докажу свою состоятельность и буду там", - добавил футболист.

Соболеву 24 года. В текущем сезоне он провел восемь матчей в составе красно-белых и забил один гол. За сборную России Соболев сыграл восемь матчей, забил три гола и отдал одну голевую передачу.