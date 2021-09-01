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Футбол в России

Футболист "Химок" Камышев дисквалифицирован на два матча премьер-лиги

Полузащитник был удален с поля в игре шестого тура против "Нижнего Новгорода"

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал на два матча Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) полузащитника подмосковных "Химок" Илью Камышева. Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

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Камышев был удален с поля в матче шестого тура РПЛ против "Нижнего Новгорода" (1:1). Полузащитник получил прямую красную карточку на 88-й минуте игры за то, что предпринял попытку отбора прямой ногой у венгерского защитника соперников Акоша Кечкеша.

"Камышев дисквалифицирован на два матча - один матч автоматической дисквалификации плюс еще один", - сказал Григорьянц.

Камышеву 24 года, он выступает за "Химки" с осени 2020 года. В сезоне-2021/22 полузащитник принял участие в пяти матчах РПЛ, получив одну желтую и одну красную карточку, не отметившись при этом результативными действиями.

"Химки" после шести туров занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков. В седьмом туре подмосковная команда 11 сентября на выезде сыграет с московским "Спартаком".

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