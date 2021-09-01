Хартли понравилась игра "Авангарда" в обороне и большинстве против ЦСКА

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Главному тренеру "Авангарда" Бобу Хартли понравилось то, как его команда действовала как в обороне, так и в большинстве в матче против ЦСКА. Об этом он рассказал журналистам.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" в матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги обыграл финалиста прошлого сезона ЦСКА со счетом 4:0.

"Рад увидеть журналистов вживую по сравнению с прошлым сезоном. Хорошее большинство, как и в прошлом сезоне, хорошо сыграли в обороне. Хорошо подстраховывал [вратарь Шимон] Грубец", - сказал Хартли.

"На предыдущей неделе у нас не было четырех игроков, которые участвовали в олимпийской квалификации. Плюс у нас были травмированные. Еще есть много работы, но мне нравится подход игроков к делу. У нас в команде семейная обстановка", - сказал Хартли.

Канадский специалист пожелал удачи главному тренеру ЦСКА Сергею Федорову, дебютировавшему в КХЛ. "Я помню, как с "Колорадо" играл против "Детройта" Федорова. Могу пожелать удачи и ему, и ЦСКА, чью модель работы я считаю образцовой", - отметил он.

В следующем матче "Авангард" 4 сентября примет "Адмирал".