Касаткина вышла в третий раунд US Open

ТАСС, 1 сентября. Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла чешку Маркету Вондроушову и вышла в третий раунд Открытого чемпионата США (US Open). Турнир проходит в Нью-Йорке.

Матч закончился со счетом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу российской теннисистки, посеянной на турнире под 25-м номером. В следующем раунде Касаткина сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (5-е место мирового рейтинга), обыгравшей испанку Ребеку Машарову (231).

Касаткиной 24 года, она занимает 27-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). На турнирах Большого шлема она доходила до четвертьфинала Уимблдона и Открытого чемпионата Франции.

Вондроушовой 22 года, она располагается на 38-й строчке рейтинга WTA, выиграв один турнир под эгидой организации. В 2019 году она дошла до финала Открытого чемпионата Франции.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей прошлого турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).