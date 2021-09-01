Хоккеист "Авангарда" Цегларик заявил, что сумел понять стиль игры клуба за шесть матчей

БАЛАШИХА /Московская область/, 1 сентября. /ТАСС/. Словацкий нападающий омского "Авангарда" Петер Цегларик рассказал, что шести матчей, которые он провел во время предсезонной подготовки, ему хватило для того, чтобы понять стиль и систему клуба. Об этом хоккеист сообщил журналистам.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" в матче за Кубок Открытия Континентальной хоккейной лиги обыграл финалиста прошлого сезона ЦСКА со счетом 4:0.

"Ощущения, конечно, хорошие, приятно, что победили, но впереди еще много работы. Приятно, что сейчас такие эмоции, но завтра возвращаемся к работе", - сказал Цегларик.

Хоккеист пропустил несколько дней предсезонной подготовки, так как был вызван в национальную сборную Словакии для участия в олимпийском квалификационном турнире. "Не думаю, что это каким-то образом помешало [подготовиться к сезону], так как я сыграл шесть матчей, и за это время мне удалось понять систему и стиль игры, по ходу следующих матчей, сезона, думаю, я буду еще прибавлять. Было здорово, на самом деле, [Никита] Комаров (нападающий сборной Белоруссии, которая была соперником словаков по группе и которая не сумела пробиться на Олимпийские игры - прим. ТАСС) сделал несколько ремарок, но сейчас мы в одной команде, у нас общая задача. Конечно, приятно, что моя страна пробилась на Олимпиаду, надеюсь, что нас ждет большой успех", - добавил спортсмен.

Цегларику 26 лет, в июне он стал игроком "Авангарда". В 2016-2020 годах выступал в системе клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон". В НХЛ сыграл 40 матчей и набрал 11 (5 шайб + 6 передач) очков. В прошлом сезоне выступал за клуб чемпионата Швеции "Лександ" и набрал 40 (20+20) очков в 45 матчах.