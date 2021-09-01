Сборные Словении и Словакии сыграли вничью в отборочном матче чемпионата мира - 2022

В составе словаков мяч забил Роберт Боженик (32), у словенцев отличился Петар Стоянович (42). В других встречах группы Н сборная Мальты на своем поле крупно обыграла команду Кипра (3:0), сборная России сыграла вничью с командой Хорватии (0:0). После четырех туров турнирную таблицу группы возглавляет сборная Хорватии (7 очков), команда России также набрала семь очков, но уступает хорватам по дополнительным показателям. Далее идут словаки (6), словенцы (4), мальтийцы (4) и киприоты (4).

ТАСС, 1 сентября. Сборная Словении на своем поле сыграла вничью с командой Словакии в матче отборочного раунда чемпионата мира по футболу 2022 года. Команды выступают в группе Н и являются соперниками сборной России.

В матчах группы А сборная Португалии на своем поле обыграла команду Ирландии (2:1). В составе хозяев на 15-й минуте матча Криштиану Роналду не реализовал пенальти, он же на 89-й минуте сравнял счет, а в компенсированное время оформил дубль. В другой встрече группы сборная Люксембурга дома обыграла команду Азербайджана со счетом 2:1. Турнирную таблицу возглавляют португальцы (10 очков), далее идут команды Сербии (7), Люксембурга (6), Ирландии (0) и Азербайджана (0).

В группе D сборная Франции на выезде сыграла вничью с командой Боснии и Герцеговины (1:1), а украинцы - с казахстанцами (2:2). Первое место занимает сборная Франции (8 очков), далее идут команды Украины (4), Финляндии (2), Боснии и Герцеговины (2) и Казахстана (2).

Сборная Турции сыграла вничью с командой Черногории (2:2) в матче группы G. Команды Норвегии и Нидерландов также не выявили победителя (1:1), латвийские футболисты со счетом 3:1 переиграли сборную Гибралтара. В турнирной таблице первое место занимает команда Турции (8 очков). Далее идут сборные Нидерландов (7), Черногории (7), Норвегии (7), Латвии (4) и Гибралтара (0).

Чемпионат мира 2022 года пройдет с 21 ноября по 18 декабря в Катаре. В финальную часть турнира выйдут сборные, занявшие первые места в своих группах. Команды, финишировавшие на вторых местах, поборются за путевку в Катар в стыковых матчах.