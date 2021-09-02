Прядкин: для первого матча Карпина сборная России по футболу играла смело

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России смело действовали на поле для дебютного матча нового главного тренера команды Валерия Карпина. Об этом журналистам рассказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

Россияне сыграли вничью с хорватами в отборочном матче чемпионата мира (0:0).

"Для первого матча играли посмелее. Со мной рядом был Давор Шукер (бывший президент Хорватского футбольного союза - прим. ТАСС), и он тоже отметил, что сборная России играла довольно резво", - сказал Прядкин.

В составе сборной России дебютировал 18-летний Арсен Захарян. "Он талантливый парень и подтверждает это, ему надо набраться опыта. Не зря ряд клубов хочет его приобрести", - отметил Прядкин.