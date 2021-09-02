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ЧМ-2022 по футболу

Прядкин: для первого матча Карпина сборная России по футболу играла смело

Российские футболисты в первой игре под руководством нового главного тренера сыграли вничью с командой Хорватии
Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин Максим Григорьев/ТАСС
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Президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Футболисты сборной России смело действовали на поле для дебютного матча нового главного тренера команды Валерия Карпина. Об этом журналистам рассказал вице-президент Российского футбольного союза, президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

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"Для первого матча играли посмелее. Со мной рядом был Давор Шукер (бывший президент Хорватского футбольного союза - прим. ТАСС), и он тоже отметил, что сборная России играла довольно резво", - сказал Прядкин.

В составе сборной России дебютировал 18-летний Арсен Захарян. "Он талантливый парень и подтверждает это, ему надо набраться опыта. Не зря ряд клубов хочет его приобрести", - отметил Прядкин.

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