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ЧМ-2022 по футболу

Дворкович ждал, что матч Россия - Хорватия будет более интенсивным

По мнению президента Международной шахматной федерации, хорватская команда действовала более раскованно

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Отборочный матч чемпионата мира по футболу между командами России и Хорватии мог быть более интенсивным. Такое мнение ТАСС высказал президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович.

Россияне сыграли вничью с хорватами в отборочном матче чемпионата мира (0:0).

"Хороший матч, чуть-чуть медленный, но хороший. Ждал более интенсивного футбола, но думаю, что функциональная готовность обеих сборных еще недостаточна для этого, - сказал Дворкович. - В конце первого тайма было немного тревожно, ну а так игра была не такой быстрой, чтобы кто-то кого-то перебегал. Хорваты просто были чуть-чуть раскованные, наши чуть более зажатые".

В следующем матче сборная России сыграет в гостях против команды Кипра 4 сентября.

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Дворкович, Аркадий ВладимировичЧМ-2022 по футболу
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