Карпин объяснил отсутствие Смолова в матче сборных России и Хорватии

ТАСС, 2 сентября. Форвард сборной России Федор Смолов не появился на поле в отборочном матче чемпионата мира по футболу 2022 года с хорватами, так как нужен был нападающий, способный помочь команде отодвинуть игру от своих ворот. Об этом в эфире телеканала "Матч ТВ" рассказал главный тренер российской сборной Валерий Карпин.

Встреча завершилась со счетом 0:0. В первых шести матчах чемпионата России Смолов забил шесть мячей за "Локомотив", он является лучшим бомбардиром турнира. В игре с хорватами форвард не появился на поле, после перерыва на замену вышел нападающий ЦСКА Антон Заболотный.

"Мы понимали, что хорваты будут оказывать на нас давление, будет тяжело. Нужен был футболист, который поможет нам зацепиться за мячи и отодвинуть игру от своих ворот. Что он [Заболотный] и сделал, молодец", - отметил Карпин.

В стартовом составе сборной России в группе атаки на поле вышли Алексей Миранчук, Арсен Захарян и Алексей Ионов. "Если тройка нападения не забила, то не все получилось. Но в целом они неплохо взаимодействовали", - сказал Карпин.

"Пытались показать смелый футбол. Пока делали все правильно, даже что-то получалось в прессинге. Понятно, что всем мы не довольны, некоторые вещи у нас еще не получаются. Но, в принципе, для первой игры нормально", - заключил главный тренер сборной России.

В следующем матче отборочного турнира сборная России 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.