Игрок "Авангарда" Найт отметил, что некоторые игроки испытали дежавю в матче открытия КХЛ

БАЛАШИХА /Московская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Несколько игроков омского "Авангарда" в раздевалке высказались о том, что испытали дежавю из-за того, что в матче открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) играли против московского ЦСКА, с которым встречались в финале прошлого розыгрыша Кубка Гагарина. Об этом журналистам сообщил нападающий омского клуба Корбэн Найт.

Действующий обладатель Кубка Гагарина "Авангард" в матче за Кубок Открытия КХЛ обыграл ЦСКА со счетом 4:0.

"Хорошее начало сезона, мы знаем, что ЦСКА - сильная команда, знали, что будет непросто. В первые два периода игра могла развернуться в любую сторону, но в третьем мы переломили ее ход, показали хорошие действия, Шимон Грубец тоже помог команде. Это была боевая победа", - сказал Найт.

В финале серии Кубка Гагарина "Авангард" обыграл ЦСКА со счетом 4-2 в серии.

"Действительно ощутили дежавю, несколько ребят даже высказывались об этом в раздевалке, потому что казалось, что только недавно играли против ЦСКА в финале, а теперь снова с ними встретились. Так что, да, было ощущение, как будто не уходили. Они немного по-другому стали играть, но это и понятно - у них сменился главный тренер, поэтому изменения были ожидаемы, однако они по-прежнему показывают силовой хоккей, против них никогда не бывает просто", - отметил спортсмен.

В следующем матче "Авангард" 4 сентября примет "Адмирал".