Захарян считает, что ему не хватило хладнокровия для реализации момента в игре с хорватами

ТАСС, 2 сентября. Полузащитник сборной России Арсен Захарян отметил, что остался доволен своей игрой в дебютном матче за национальную команду с хорватами, но ему не хватило хладнокровия для того, чтобы забить гол. Об этом Захарян рассказал в эфире телеканала "Матч ТВ" .

Сборная России сыграла вничью с хорватами в первом матче под руководством Карпина

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Встреча отборочного турнира завершилась со счетом 0:0. 18-летний Захарян дебютировал в составе национальной команды и провел на поле 70 минут.

"Эмоции, думаю, хорошие. Хотелось бы, конечно, выиграть, но матч получился неплохой, поэтому доволен", - отметил Захарян.

В первом тайме Захарян после передачи Алексея Миранчука ворвался в штрафную и пробил, но голкипер хорватской сборной перевел мяч на угловой. "У меня был хороший момент, под право убрал, ударил, но чуть-чуть не исполнил. Надо было быть хладнокровнее. Дай бог, еще будут моменты", - сказал Захарян.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4).

В следующем матче сборная России 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра.