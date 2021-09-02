Карпин рассказал о подготовке сборной России к выездному матчу с командой Кипра

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Подготовка сборной России по футболу к матчу отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года против команды Кипра пройдет согласно плану. Об этом журналистам сообщил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Сборная России в среду сыграла вничью с командой Хорватии. Встреча, прошедшая в Москве на стадионе "Лужники", завершилась со счетом 0:0.

"Подготовка к Кипру пройдет по плану, - сказал Карпин. - Знали, что там будет жарко. Завтра восстановление, а уже послезавтра - предыгровая тренировка. Говорить о какой-то подготовке смешно. Чуть встряхнуться, пропотеть и поле прочувствовать".

Также в среду в группе H состоялись матчи Кипр - Мальта (0:3) и Словения - Словакия (1:1). "Кипр проиграл Мальте со счетом 0:3? Это вызывает удивление, но у Кипра было удаление еще в первом тайме - после этого большого удивления уже нет. Ничья в матче Словакии и Словении говорит о том, что у нас равная группа, это подтверждается результатами", - отметил главный тренер сборной России.

В турнирной таблице группы H лидирует сборная Хорватии, набравшая по итогам четырех матчей семь очков. Второе место занимает команда России (7 очков), третье - сборная Словакии (6), четвертое - словенцы (4), на пятой строчке располагаются мальтийцы (4), замыкают таблицу киприоты (4). В следующем туре российская команда 4 сентября на выезде сыграет с командой Кипра, хорваты в этот же день в гостях встретятся со словаками.