Матыцин открыл павильон "Спорт норма жизни" в рамках ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 2 сентября. /ТАСС/. Министр спорта РФ Олег Матыцин, чемпионы Паралимпиады в фехтовании Александр Кузюков и Максим Шабуров открыли павильон "Спорт норма жизни" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), передает корреспондент ТАСС с места событий.

Павильон открыт на набережной на острове Русский. Любой посетитель сможет ознакомиться с экспонатами, узнать историю отечественного спорта и сдать нормы ГТО.

"Дальневосточный регион очень гостеприимен, примером служит заключительный этап подготовки к Олимпиаде в Токио, где наша команда успешно выступила. Сегодня же мы приветствуем героев Паралимпиады - спасибо за подвиги, которые вы совершаете в Японии. И еще раз, открывая павильон, скажу, что Россия была и будет великой спортивной державой", - сказал Матыцин.

VI Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 2-4 сентября в гибридном формате, главная тема деловой программы - "Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире". Помимо основных мероприятий состоится Молодежный ВЭФ и форум "ВЭФ Юниор", а также выставка "Улица Дальнего Востока". Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер и официальное фотохост-агентство мероприятия.