Вячеслав Ленский завоевал бронзу Паралимпиады на дистанции 400 м комплексным плаванием

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянин Вячеслав Ленский стал обладателем бронзовой медали в комплексном плавании на дистанции 400 метров на Паралимпийских играх в Токио.

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Его результат составил 5 минут 4,84 секунды. Победу одержал бразилец Талиссон Энрике Глок (4.54,42), вторым стал итальянец Антонио Фантин (4.55,70). Другой россиянин, Андрей Граничка, финишировал четвертым (5.05,30).

Спортсмены выступали в категории S6, в котором представлены пловцы с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Ленскому 29 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира, серебряным и бронзовым призером чемпионатов Европы. В 2000 году начал заниматься современным пятиборьем, также пробовал свои силы в пулевой стрельбе, баскетболе и настольном теннисе, плаванием занимается с 2003 года. В свободное время занимается веб-программированием и созданием сайтов.

В медальном зачете сборная России занимает третье место, российские спортсмены завоевали 32 золотые, 20 серебряных и 38 бронзовых наград. На первом месте располагается сборная Китая (74-44-37), вторыми идут британцы (32-26-32). Паралимпийские игры в Токио завершатся 5 сентября.