Лучницы Осипова и Гомбоева могут пропустить чемпионат мира из-за визовых проблем

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Россиянки Елена Осипова и Светлана Гомбоева, выигравшие в Токио серебряные медали Олимпийских игр, могут пропустить сентябрьский чемпионат мира по стрельбе из лука в США из-за того, что пока не получили американские въездные визы. Об этом ТАСС сообщил президент Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев.

Чемпионат мира пройдет с 19 по 26 сентября в американском Янктоне. С 29 по 30 сентября там же состоится финал Кубка мира. В состав сборной России на чемпионат мира включены Осипова и Гомбоева, выигравшие в конце июля серебро олимпийского командного турнира. Осипова тогда же стала второй и в личном первенстве.

"К сожалению, в настоящее время американская виза есть только у одной нашей спортсменки, Натальи Авдеевой, - заметил Ешеев. - Мы давно озаботились получением въездных документов и заблаговременно написали запросы в США и международную федерацию, но в ответ пока тишина. В финал Кубка мира у нас пробились Гомбоева, Осипова и Авдеева, но виза есть только у последней. Может так случиться, что российская стрельба из лука на турнирах в США будет представлена только Авдеевой, а остальные спортсмены из-за отсутствия виз вынуждены будут остаться дома".

"Что касается нашей формы на чемпионате мира, то этот вопрос уже согласован с международной федерацией. На форме будет написано Russian archery federation (RAF), на соревнованиях мы будем выступать под флагом RAF. Что касается гимна, то тут пока идут переговоры. Мы настаиваем на музыке Чайковского, которая звучала на Олимпиаде в Токио, а международная федерация хочет, чтобы исполнялся ее гимн", - добавил собеседник ТАСС.

Российские спортсмены в связи с принятыми в декабре 2020 года двухлетними санкциями Всемирного антидопингового агентства на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без национального флага и государственного гимна. На Игры в Токио россияне приехали в качестве команды Олимпийского комитета России (ROC - Russian Olympic Committee), в случае победы российского спортсмена или команды звучал фрагмент из Первого концерта для фортепьяно с оркестром Петра Чайковского.

В апреле посольство США сообщило, что с 12 мая уменьшит число предоставляемых консульских услуг, в том числе приостановит рассмотрение документов на визы, которые не предназначены для дипломатических поездок. Там пояснили, что сокращение услуг необходимо в связи с решением властей РФ запретить диппредставительству нанимать на работу иностранцев. Позднее начало исполнения этого решения отложили до 16 июля.