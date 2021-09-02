Матчи чемпионата Европы по футболу посмотрели более 5,2 млрд зрителей

ТАСС, 2 сентября. Общая телевизионная аудитория матчей чемпионата Европы по футболу, который прошел летом 2021 года, составила 5,2 млрд зрителей. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Матчи чемпионата Европы по футболу на "Матч ТВ" в прямом эфире посмотрели 17,4 млн человек

В среднем каждую игру турнира смотрели более 100 млн человек. Аудитория финального матча между сборными Англии и Италии составила 328 млн зрителей. Победу на турнире одержала команда Италии, обыгравшая в решающем матче англичан в серии пенальти.

"Невероятные цифры телеаудитории демонстрируют огромную популярность турнира не только в Европе, но и во всем мире, - заявил директор по маркетингу УЕФА Ги-Лоран Эпштейн. - Чемпионат Европы имеет глобальную аудиторию, которая продолжает расти. В частности, в Северной Америке и Азии. Мы также отмечаем, что число болельщиков, получающих доступ к матчам через стриминговые сервисы, постоянно растет".

По данным компании Mediascope, предоставленным ТАСС, за трансляциями матчей чемпионата Европы по футболу на российских телеканалах наблюдали более 32 млн человек. Охват прямой трансляции финала турнира составил 10,950 млн зрителей. Сборная России на чемпионате Европы заняла последнее, четвертое место в группе B и не вышла в плей-офф турнира. Команда одержала победу над сборной Финляндии (1:0) и потерпела поражения от бельгийцев (0:3) и датчан (1:4).

Чемпионат Европы по футболу проходил с 11 июня по 11 июля в 11 городах Европы.