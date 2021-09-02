Барьерист Шубенков заявил, что его восстановление после травмы идет в бодром темпе

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Чемпион мира 2015 года в беге на 110 метров с барьерами Сергей Шубенков, получивший травму ноги на Олимпиаде в Токио, вернулся в Россию после курса лечебной реабилитации в одной из австрийских клиник. Как сообщил ТАСС сам спортсмен, он удовлетворен темпами своего восстановления и рассчитывает набрать оптимальную форму к чемпионату мира 2022 года в США.

3 августа Шубенков на разминке перед выступлением в предварительном забеге на Олимпиаде усугубил случившуюся за десять дней до отлета в Токио травму ахиллова сухожилия и снялся с соревнований. Спортсмен покинул стадион на инвалидной коляске. После возвращения из Японии Шубенков отправился в австрийский спортивный реабилитационный центр, где пробыл две недели. 29 августа спортсмен вернулся в Россию

"Сейчас я уже дома в Барнауле, австрийские врачи сказали мне, что все хорошо и восстановление идет бодро, - заметил спортсмен. - У меня уже отпала необходимость ходить в ортезе, и я потихоньку перехожу к лечебной физкультуре". Шубенков также добавил, что ему не нужно еще раз приезжать в Австрию, чтоб показаться местным врачам: "У меня есть кое-какие рекомендации, но это все вполне можно сделать и в России. Хотя попозже мне нужно будет сделать контрольное МРТ-обследование".

"Хромаю ли я сейчас? Ну, хромотой это нельзя назвать, но я пока явно хожу двумя ногами по-разному, потому почти месяц мышца не имела возможности нормально работать. Сейчас она не так эластична, да и силы в ноге особой нет. Надо это дело потихоньку возвращать через лечебную физкультуру. Именно этим я, собственно, сейчас и занимаюсь", - продолжил Шубенков.

Главными стартами легкоатлетического сезона - 2022 станут чемпионат мира, который пройдет с 15 по 22 июля в американском Юджине, и первенство Европы, местом проведения которого был выбран Мюнхен (15-21 августа).

"Передо мной стоит задача подготовиться к следующему летнему сезону, который будет очень интересным, ведь нас ждет и чемпионат мира, и чемпионат Европы. Зиму я традиционно пропускаю, а к лету надо будет как следует подготовиться. И можно сказать, что помаленьку я уже начинаю подготовку, занимаясь восстановлением после травмы. Повторюсь, прогресс хороший, и я быстро со всем справился", - заключил Шубенков.