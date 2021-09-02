Российская премьер-лига разрешила "Ростову" проводить домашние матчи на своем поле

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) признала газон "Ростов-Арены" соответствующим регламенту соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Ростов".

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21 августа РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата "Ак Барс - Арены" в Казани и "Ростов-Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Предупреждения получили "Ахмат" и "Сочи". "Ростов" должен был принять на своем поле "Краснодар" в матче седьмого тура 13 сентября.

"Комиссия РПЛ признала наше поле соответствующему регламенту. Матч с "Краснодаром" пройдет 13 сентября, максимальная допустимость зрителей - 5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Игра "Ростов" - "Краснодар" станет первой, проведенной со зрителями. Продажи билетов начинаются в четверг.