{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Футбол в России

Российская премьер-лига разрешила "Ростову" проводить домашние матчи на своем поле

Ранее комиссия лиги признала состояние газона на "Ростов Арене" неудовлетворительным
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 2 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российская премьер-лига (РПЛ) признала газон "Ростов-Арены" соответствующим регламенту соревнований. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе футбольного клуба "Ростов".

На эту тему
Российская премьер-лига временно приостановила работу стадионов "Ростова" и "Рубина"
Российская премьер-лига временно приостановила работу стадионов "Ростова" и "Рубина"

21 августа РПЛ объявила, что временно приостановила действие сертификата "Ак Барс - Арены" в Казани и "Ростов-Арены" в связи с неудовлетворительным состоянием газона. Предупреждения получили "Ахмат" и "Сочи". "Ростов" должен был принять на своем поле "Краснодар" в матче седьмого тура 13 сентября.

"Комиссия РПЛ признала наше поле соответствующему регламенту. Матч с "Краснодаром" пройдет 13 сентября, максимальная допустимость зрителей - 5 тыс. человек", - сказали в пресс-службе.

Игра "Ростов" - "Краснодар" станет первой, проведенной со зрителями. Продажи билетов начинаются в четверг.

Теги
Российский футбол
Паралимпиада в Токио
Призер Паралимпиады в тхэквондо Поддубская намерена выступать до Игр в Париже
На Паралимпиаде в Токио она завоевала бронзу
Читать полностью