Вратарь Песьяков покинул расположение сборной России по футболу

23 августа тренерский штаб сборной во главе с Валерием Карпиным огласил окончательный состав российской команды на отборочные матчи к чемпионату мира, в него вошли вратари Песьяков, Маринато Гилерме, Юрий Дюпин, Александр Максименко и Андрей Лунев. В среду в матче против хорватской команды (0:0) место в воротах российской команды занял Гилерме.

"На первом этапе подготовительного сбора для выбора первого номера на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей. Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в "Ростов", чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора", - сказал тренер вратарей Виталий Кафанов.

В турнирной таблице отборочной группы H лидирует сборная Хорватии, набрав по итогам четырех матчей 7 очков. Второе место занимает команда России (7 очков), далее идут сборные Словакии (6), Словении (4), Мальты (4), Кипра (4). 4 сентября россияне на выезде сыграют с командой Кипра, 7 сентября - в Москве с мальтийцами.