Пловчиха Ищиулова: серебро Паралимпиады в эстафете несравнимо с личным золотом

ТОКИО, 2 сентября. /ТАСС/. Пловчиха Виктория Ищиулова призналась, что серебро в комбинированной эстафете 4х100 м на Паралимпийских играх в Токио для нее несравнимо с золотом в индивидуальной дисциплине. Об этом она рассказала журналистам.

Россиянки в составе Ищиуловой, Анастасии Гонтарь, Елизаветы Сидоренко и Ани Палян стали вторыми, показав результат 4 минуты 55,55 секунды. Первой финишировала команда США (4.52,40), третьей - сборная Австралии (4.55,70). Пловчихи соревновались в категориях с S5 по S10, где представлены спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата.

"Серебро в эстафете - это безумное счастье и просто неописуемые эмоции. Это несравнимо даже с моим личным золотом, это совсем другие эмоции, - сказала она. - Мне кажется, что мы радуемся больше, чем те, кто выиграл. Мы впервые выступали таким составом, и у нас все получилось".

"Эстафета - это что-то нереальное. Это твоя ответственность за каждого, ты за каждого болеешь, как за себя, это адреналин. И я знала, что плыву не только для себя, но и для каждой из этих девчонок. И когда увидели на табло, что стали вторыми, у нас началась эйфория", - добавила она.

Палян выступала на заключительном этапе эстафеты. "Это большая ответственность, и я сильно переживала. Старалась не смотреть на заплывы девушек, потому что когда смотрю, то очень переживаю за них. Я просто думала, как мне выполнить задания, которые дала себе, и как сделать финиш. На финише увидела рядом австралийку и сказала себе: "Нет! Я не отдам серебряную медаль!" - вспомнила она.