Павлюченкова сыграет с Грачевой в третьем круге US Open

Грачева второй год подряд вышла в третий круг US Open

Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14-м номером. В третьем круге Павлюченкова сыграет с 21-летней соотечественницей Варварой Грачевой (82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

В активе 26-летней Шмидловой три выигранных турнира WTA, словачка занимает 93-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей предыдущего турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).