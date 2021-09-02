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US Open

Павлюченкова сыграет с Грачевой в третьем круге US Open

Первая ракетка России обыграла представительницу Словакии Анну-Каролину Шмидлову

ТАСС, 2 сентября. Россиянка Анастасия Павлюченкова обыграла представительницу Словакии Анну-Каролину Шмидлову в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису.

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Встреча завершилась со счетом 6:2, 5:7, 6:2 в пользу россиянки, посеянной на турнире под 14-м номером. В третьем круге Павлюченкова сыграет с 21-летней соотечественницей Варварой Грачевой (82-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации).

Павлюченковой 30 лет. Теннисистка располагается на 15-й строчке рейтинга WTA, на ее счету 12 титулов под эгидой организации. Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата Франции 2021 года. На Олимпиаде в Токио Павлюченкова и Андрей Рублев завоевали золотые медали в миксте.

В активе 26-летней Шмидловой три выигранных турнира WTA, словачка занимает 93-е место в мировом рейтинге. На турнирах Большого шлема она не проходила дальше третьего круга.

Открытый чемпионат США является заключительным, четвертым в сезоне турниром Большого шлема, он проходит на покрытии "хард" в Нью-Йорке и завершится 12 сентября. Общий призовой фонд 141-го розыгрыша составляет рекордные $57,5 млн. Победительницей предыдущего турнира стала японка Наоми Осака, из россиянок Открытый чемпионат США выигрывали Светлана Кузнецова (2004) и Мария Шарапова (2006).

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